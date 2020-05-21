لبنان | دياب: الحكومة أنجزت 97 % من التزاماتها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 12:28 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 12:28 مساءً - مشاركة

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وقال: “إننا نعالج أزمة الدولار وتبلغت وعدا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأنه سيتدخل للجم ارتفاع سعر صرف الدولار. وسيتم دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وسيكون هناك متابعة يومية لخفض أسعار السلع الغذائية”.

ابرز ما جاء في كلمته:

– بعد مرور مئة يوم على الحكومة السفينة تغرق بسرعة قياسية ومراكب الانقاذ اما مفقودة او غير صالحة وقبل مئة يوم لم يكن امامنا الا قيادة السفينة

– رشد قرارنا بعدم دفع الاوروبندز انقذ البلد والتقييم متروك للناس

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– خطة الحكومة تعتبر الارضية الصلبة لاعادة بنيان الاقتصاد ومتمسكون بالاقتصاد الحر وانجزنا 97 % من التزاماتنا في مهلة 100 يوم

– نجحنا في حماية شعبنا من كورونا واطلقنا اول عملية تدقيق في مالية المصرف المركزي والعمل على استعادة الاموال المنهوبة والمهربة

– المؤسسات والسلطات تحمي نفسها أولاً بدلاً من التفكير في الإنسان ونتيجة الأزمات الحالية غربة اللبناني في بلده

– نجاح هذه الحكومة سيكون بداية لتغيير مفهوم السلطة ونعلم بمحاولة البعض افشالنا لاهداف شخصية وسياسية

– لا نجاح الا بوحدتنا والاتي صعب جداً في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وتبلغت وعداً من حاكم مصرف لبنان بالعمل على لجمه بداية من اليوم