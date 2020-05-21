لبنان | غمز ولمز لقيادات التيار الوطني الحر من منبر الـ”OTV” في وجه سلاح حزب الله

فبدءاً من إشارة باسيل إلى مسؤولية الحزب دون تسميته عن معابر التهريب، مروراً إلى ما ألمح إليه تحديداً المسؤول العوني ناجي حايك في مقابلة مع الـ”OTV” حين سرد واقعة تعرض دورية من الجمارك على طريق المطار لكمين من قبل مسلحين على متن سيارات رباعية الدفع ذات زجاح داكن أثناء قيام عناصر الدورية بضبط عملية تهريب بضائع فهددوهم بالقتل ما لم يطلقوا سراح المهربين والبضاعة فوراً،

وصولاً تصريحات النائب المثير للجدل زياد أسود من على منبر “OTV” ضجة. إذ علّق على السياق السياسي للأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يعيشها لبنان بالقول: “لا يُمكِن حمل البارودة والشعب جوعان، اللي بدو يحمل بارودة بدو يكون شعبو مرتاح”.

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ومع أن أسود أشار إلى أن ما يقوله “هو رأي الأميركيين”، وأن المشكلة هي في “عدم وعي الداخل وتحصين البلاد ضد الفساد”، غمز من باب أن “الحزب لن يستطيع الصمود من دون تضامن وطني، وأن على الحزب أن يعرف بأنه لا يُمكن أن يجمع بين الفساد والمقاومة، لأن ذلك سيؤدي إلى تفكك من حوله في الداخل”.

يُذكر أنّ أسود عاد وغرّد أمس على حسابه على “تويتر” بالقول: “يبدو ان الجماهير الحزبية لا تسمع ما نقوله ولا تفهم معانيه، فتتحول الى الشتم و التهديد .التفاهم والتحالف ليسا طبق الاصل و الرأي الاخر والانتقاد لا تعطي الحق للاخرين بالاتهام بالعمالة لانها واضحة بالقانون . عندما يصل بلد الى الهاوية ولا من يسمع نكون امام تعنت وغرور و ليس حكم ومؤسسات”.