لبنان | 3 إصابات بفيروس كورونا في مشتى حسن

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وأصبح عدد الحالات المثبتة إصابتها في البلدة، 4 بعد أن سجلت إصابة سيدة قبل يومين وتم نقلها الى إحدى المستشفيات للمعالجة.
وبناء عليه، أوفدت وزارة الصحة فريقا طبيا وتمريضيا الى البلدة برئاسة الدكتور شديد، بالتنسيق مع البلدية والاجهزة الامنية المعنية لأخذ عينات PCR عشوائية وخصوصا للمحتمل اختلاطهم بمصابين بشكل مباشر ومحيطهم .
وكانت دورية من مكتب القبيات في مديرية أمن الدولة في محافظة عكار عملت ليلا على إقفال المقاهي والمحال التجارية في البلدة التي شهدت اكتظاظا كبيرا وبشكل مخالف لقرار التعبئة العامة وخطة الطوارئ الصحية.
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