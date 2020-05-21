لبنان | فهمي: معاودة سلوم عملها لا يتعارض مع القوانين الخاصة بالموظفين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 12:28 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك “حسما للجدل ومنعا لأي اجتهادات في غير مكانها، إن معاودة السيدة هدى سلوم عملها لا يتعارض مع القوانين والأنظمة الخاصة بالموظفين، وذلك وفق قرار مجلس الخدمة المدنية بموجب كتاب رقم 342 تاريخ 4-3-2020 الذي تناط به صلاحيات تعيين وترقية ونقل وتأديب وصرف الموظفين وسائر شؤونهم الذاتية”.

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