كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 12:28 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأظهرت تسجيل 9 اصابات جديدة، يبدو انها اقتصرت على عائلة الإصابتين السابقتين من آل فواز المقيمين في مزبود، وهم من سكان شحيم. وأكدت مصادر طبية ومعنية بالموضوع ان النتيجة اولية، بانتظار النتائج الرسمية مساء اليوم، وان الإصابات هي ضمن الحلقة العائلية الضيقة، مبدئيا من دون انتشار.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | النتائج الأولية لفحوص مزبود سجلت 9 اصابات بالحلقة العائلية الضيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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