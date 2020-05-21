لبنان | مجهولون أحرقوا سيارات في صيدا فجراً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 12:28 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وحضرت على الفور سيارات الاطفاء وعملت على اخماد النيران المشتعلة من السيارات والتي غطت سماء المنطقة. وفيما لم تعرف اسباب الحريق فتحت القوى الامنية تحقيقا بالحادث لمعرفة الفاعلين والقاء القبض عليهم.

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