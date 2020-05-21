لبنان | وزير الصحة: تحدي كورونا نخوضه سوياً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 12:28 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك “100 يوم من مواجهة التحديات. تحدي كورونا نخوضه سويا، ومستقبلنا الواعد نصنعه جليا”. وأرفق تغريدته بهاشتاغ: #بتضامننا_ننجح”.

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