لبنان | توقيف شخصين في الغبيري لقيامهما بأعمال الصرافة من دون ترخيص

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 12:28 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك انه “إستنادا إلى إشارة المدعي العام المالي، أوقفت دورية من المديرية العامة للأمن العام في محلة الغبيري اللبنانيين (م.ع.إ) و (أ.ح.م) لقيامهما بأعمال الصرافة من دون ترخيص وأحالتهما إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية”.

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