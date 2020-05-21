كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 01:21 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك واعلن المحتجون رفضهم للتقنين القاسي الذي يطبق في طرابلس، واطلقوا الهتافات المنددة بالمسؤولين ، مطالبين “القضاء بمحاكمة وتوقيف كل من له علاقة بالفساد في قطاع الكهرباء”، وأكدوا أنهم “سيستمرون بالتصعيد حتى إعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة”. وقد حضرت عناصر الجيش إلى المكان.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | محتجون قطعوا اوتوستراد طرابلس عكار احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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