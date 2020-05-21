لبنان | الجيش: 8 طائرات اسرائيلية معادية خرقت الاجواء اللبنانية

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كما اصدرت قيادة الجيش البيان الآتي:”خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 20/ 5/ 2020 الساعة 5.55، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء الساعة 06.50 من فوق بلدة علما الشعب.
وعند الساعة 06.35، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، الشوف وعاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 13.35 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة”.
وفي بيان ثالث قالت قيادة الجيش – مديرية التوجيه :”خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 20/ 5/ 2020 الساعة 09.45، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش وصولا حتى بلدة شكا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11.50 من فوق بلدة كفركلا.
وعند الساعة 09.55، خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون وصولا حتى فوق البحر مقابل بلدة شكا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11.50 من فوق بلدة رميش “.
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