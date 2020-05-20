لبنان | وفاة الجريح في إشكال زغرتا… والقاضية نصار تعاين مكان الجريمة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مايو 2020 09:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما أطلق النار على زوجة أبو زيد وابنته وابنه الذين نقلوا الى مستشفى السيدة في زغرتا، وصفت حالتهم بالمستقرة.

وتوجهت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار الى مكان وقوع الجريمة، في ما ذكرت المعلومات بأن القاتل توارى عن الأنظار. المصدر صوت بيروت إنترناشونال الوكالة الوطنية للإعلام

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