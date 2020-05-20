لبنان | أصحاب المولدات في فنيدق يحذرون من إطفائها لعدم استطاعتهم تغطية العجز في التيار

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وصدر بيان من أصحاب المولدات في فنيدق حذر من إطفاء المولدات وجاء فيه: “اخوتنا وأهلنا في بلدة فنيدق الكرام.

باسم كل أصحاب المولدات داخل البلدة نعلن أننا لم نعد نستطيع تغطية العجز في التيار الكهربائي، بحيث أن ساعات التغذية لا تتجاوز الست ساعات خلال ال 24 ساعة.

لذلك نحذر من أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه من إجحاف بحق منطقتنا سنقوم نحن بدورنا بإطفاء المولدات طوال فتره النهار، عسى ان يتحرك مسؤول واحد ويشعر بمعاناة أهل القرية”.