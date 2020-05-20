لبنان | تحديد سقوف لبيع الدولار من قبل الصرافين لكل مواطن

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وكشفت المعلومات للـ”lbci”، أنه “سيتم تحديد سقوف لبيع الدولار من قبل الصرافين لكل مواطن، وفقاً لمستندات رسمية، وسيكون السقف 200 دولار بالشهر، أما السعر فيحدده مصرف لبنان للصرافين”.
ولفتت المصادر إلى ان “هذه الخطوة التي تضاف إليها إجراءات مكافحة التهريب وإغلاق المعابر غير الشرعية، والتي تأتي قبل أيام قليلة من تنفذي قانون قيصر الأميركي، ستكون مساهمة في ضبط الفساد والتهريب، والطلب الكبير على الدولار إذ سيصبح من الصعب على الكثير من الشركات تأمين الدولار باستثناء تجار المواد الغذائية والأساسية”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.