لبنان | تحديد سقوف لبيع الدولار من قبل الصرافين لكل مواطن

وكشفت المعلومات للـ”lbci”، أنه “سيتم تحديد سقوف لبيع الدولار من قبل الصرافين لكل مواطن، وفقاً لمستندات رسمية، وسيكون السقف 200 دولار بالشهر، أما السعر فيحدده مصرف لبنان للصرافين”.

ولفتت المصادر إلى ان “هذه الخطوة التي تضاف إليها إجراءات مكافحة التهريب وإغلاق المعابر غير الشرعية، والتي تأتي قبل أيام قليلة من تنفذي قانون قيصر الأميركي، ستكون مساهمة في ضبط الفساد والتهريب، والطلب الكبير على الدولار إذ سيصبح من الصعب على الكثير من الشركات تأمين الدولار باستثناء تجار المواد الغذائية والأساسية”.