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وحضر المدعو (ع.ع) الى المستشفى برفقة عدد من اقاربه للمعالجة وهو يعاني من اوجاع في الظهر.
وتم اخضاعهم لفحص الحرارة كجراء اولي للوقاية من فيروس كورونا وذلك في قسم الطوارئ، وعندما حاولوا الدخول الى داخل المستشفى من احد الابواب المقفلة احترازيا بسبب اجراءات كورونا جرى تنبيههم من قبل احد الممرضين بالمنع.
عندها علا صراخ (ع.ع) وأصر بالدخول عنوة، وحصل تلاسن بينه وبين الدكتور (و.ع) وأعتدى بالضرب عليه وعلى 3 اطباء اخرين وممرضين وثم قام ومرافقيه بتكسير بعض الكراسي والمعدات في القسم ورمي الاوراق على الارض، وغادروا المكان”.
وأِشارت مديرة المستشفى منى ابوزيد ان “ما حصل اليوم في مستشفى النجدة الشعبية غير مقبول ابداً، وهو بعهدة القوى الامنية، ومن غير المقبول ان تصل بنا الامور الى هذا الحد ولا نجد من يحمينا، او يدافع عن الطاقم الطبي والتمريضي الذين يبذلون جهود مضاعفة في ظل هذه الاجواء التي نعيشها من تفشي فيروس كورونا وغيره”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تعرض قسم الطوارئ في مستشفى النجدة الشعبية لاعتداء بالتكسير والتحطيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.