كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مايو 2020 07:24 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكانت الأجواء إيجابية على أن تستكمل الاجتماعات غداً الخميس”. وتلقى صندوق النقد سابقاً خلال جولة من المفاوضات مع الجانب اللبناني وعداً بأنه سيتم تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، وكذلك تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في وقت قريب جداً وربما الاسبوع المقبل. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “المالية”: الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي عقد اجتماعه الرابع والاجواء ايجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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