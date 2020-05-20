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وكشفت معلومات صحفية أنّ الرئاسة العامة لجمعيّة راهبات العائلة المقدّسة المارونيّات توجّهت بكتاب إلى أولياء أمور تلاميذ مدرسة مار الياس في بحمدون، تُعلمهم فيه بقرار إقفال المدرسة نهائياً نتيجة العجز عن تأمين رواتب وأجور المعلّمين والموظّفين والإداريين نتيجة الوضع الإقتصادي المتدهور خصوصاً بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وأرسلت الرئاسة الإقليميّة لراهبات السالزيان في الشرق الأوسط بدورها كتاباً إلى الأهل تُعلمهم فيه بقرار الإقفال و”التخلّي عن التعليم الأكاديمي” في مدرسة “دون بوسكو”، واعدةً الجميع بأن تكون “مدرسةً من نوع آخر”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بعد كتاب رؤساء ورئيسات الرهبانيّات المفتوح للرئيس عون… مدارس تقفل أبوابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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