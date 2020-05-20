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في السياق، أطلق عددٌ من التلامذة، عبر “تويتر” هاشتاغ طارق لا تتراجع، لمطالبة وزير التربية طارق المجذوب بعدم التراجع عن قراره بإنهاء العام الدراسي.
وتصدر الهاشتاغ تويتر بعد دقائق على اطلاقه، وطالب التلاميذ المجذوب بعدم الرجوع عن قراره وعدم الاستجابة لطلب المدارس، فيما أكد البعض انهم لن يقبلوا بالخضوع للامتحانات عن بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | التلاميذ يهللون لوزير التربية والتعليم العالي عبر “تويتر”… “طارق لا تتراجع”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.