لبنان | التلاميذ يهللون لوزير التربية والتعليم العالي عبر “تويتر”… “طارق لا تتراجع”!

في السياق، أطلق عددٌ من التلامذة، عبر “تويتر” هاشتاغ طارق لا تتراجع، لمطالبة وزير التربية طارق المجذوب بعدم التراجع عن قراره بإنهاء العام الدراسي.

وتصدر الهاشتاغ تويتر بعد دقائق على اطلاقه، وطالب التلاميذ المجذوب بعدم الرجوع عن قراره وعدم الاستجابة لطلب المدارس، فيما أكد البعض انهم لن يقبلوا بالخضوع للامتحانات عن بعد.