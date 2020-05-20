لبنان | حلقة تدريب لاطباء اختصاصيين متطوعين في وزارة الصحة العامة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مايو 2020 07:24 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأوضحت مديرة برنامج الصحة الالكترونية في الوزارة لينا ابو مراد أهمية البرنامج كونه يوفر للمواطنين دليلا للتقييم الذاتي لعوارض كورونا مشيرة إلى أن الأطباء المشاركين متطوعون وسيعملون على توجيه من لديهم العوارض لاتخاذ الخطوات اللازمة. وتنفذ وزارة الصحة العامة البرنامج بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية والميكروبيولوجيا السريرية وشركتي مايكروسوفت وكابيتال اوتسورسينغ. المصدر صوت بيروت إنترناشونال الوكالة الوطنية للإعلام

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