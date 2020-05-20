لبنان | “الجيش” يوزع مواد غذائية في طرابلس… خير: قد يعاد تنظيم تسديد مبلغ الـ400 ألف

وتنقل خير بين المواقع التي نفذ فيها الجيش المبادرة في طرابلس الكبرى.

وقال من الحارة البرانية: “نتوجه بالتقدير والشكر لعناصر الجيش اللبناني الذين يوزعون هذه الإعانات ضمن حملة تتم بالتنظيم والتنسيق بين رئاسة الهيئة العليا للإغاثة ورئاسة مجلس الوزراء، وطبعا حضرة قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون الذي نوجه كل الشكر له ولوحدات الجيش التي تتولى هذا العمل”.

أضاف، “ليست المرة الأولى التي نقوم فيها بمثل هذا العمل، وقد تابعنا مع بداية الشهر الكريم عمل المؤسسات الخيرية التي قامت بواجبها أيضا تجاه من هم بحاجة والمدينة كلها بحاجة، وجرى الاتفاق بين رئاسة الحكومة وحضرة العماد عون على العمل المكثف نهاية رمضان الكريم ليشكل ذلك دعما للناس، وتم الاتفاق على متابعة هذه المبادرة بعد شهر رمضان أيضا”.

وتابع، “كذلك قد تحصل إعادة تنظيم لتسديد مبلغ الأربعمئة الف، ونسعى لتوفير دعم أكثر وهناك جاليات كثيرة من المغتربين سيقومون ايضا بدعم الهيئة والناس وفق الأولويات الملحة، وسنقدم بدورنا كل دعم لهذه المبادرات حيثما يقتضي الامر” .