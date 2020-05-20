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وتضمنت شرحا عن “دور البلديات في مواجهة كورونا ومتابعة الحجر المنزلي للوافدين من الخارج وفي مركز الحجر بالكورة”.
بذور زراعية
ووزعت شبيبة كاريتاس لبنان – الكورة، بالتعاون مع حملة “الصامدون”، في مركز كاريتاس بضهر العين، صناديق تحتوي شتولا وبذورا زراعية على أهال يملكون فسحة أرض تمكنهم من الزراعة.
فحوص PCR
من جهتها، أجرت بلدية دده، بالتعاون مع جامعة البلمند، فحوص PCR لأشخاص من البلدة ووافدين من الخارج. وأتت النتائج سلبية.
ودعت البلدية إلى “اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة واتباع تعليمات الجهات الرسمية، حفاظا على السلامة العامة”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ندوة في أنفه وتوزيع بذور زراعية في مركز كاريتاس بضهر العين وفحوص PCR في بلدية دده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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