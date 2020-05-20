لبنان | ندوة في أنفه وتوزيع بذور زراعية في مركز كاريتاس بضهر العين وفحوص PCR في بلدية دده

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مايو 2020 07:24 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مايو 2020 07:24 مساءً - مشاركة

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وتضمنت شرحا عن “دور البلديات في مواجهة كورونا ومتابعة الحجر المنزلي للوافدين من الخارج وفي مركز الحجر بالكورة”.

بذور زراعية

ووزعت شبيبة كاريتاس لبنان – الكورة، بالتعاون مع حملة “الصامدون”، في مركز كاريتاس بضهر العين، صناديق تحتوي شتولا وبذورا زراعية على أهال يملكون فسحة أرض تمكنهم من الزراعة.

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فحوص PCR

من جهتها، أجرت بلدية دده، بالتعاون مع جامعة البلمند، فحوص PCR لأشخاص من البلدة ووافدين من الخارج. وأتت النتائج سلبية.

ودعت البلدية إلى “اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة واتباع تعليمات الجهات الرسمية، حفاظا على السلامة العامة”.