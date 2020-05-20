كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مايو 2020 07:23 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقالت المعلومات، “جرت محاولة ضرب بين النائبين جهاد الصمد وميشال معوض أحبطها النواب، وسُمعت أصوات النواب الى خارج قاعة الاجتماع”. والتأمت منذ بعض الوقت الجلسة المشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة، العمل، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والتجارة، الصناعة والتخطيط، وعلى جدول اعمالها اقتراحات قوانين العفو العام ومكافحة هدر الغذاء والسرية المصرفية. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إشكال كبير ومحاولة ضرب وصراخ في جلسة اللجان النيابية حول العفو العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.