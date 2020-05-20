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وتوزع يومي الجمعة والسبت على عائلات تم اعتماد أسمائها ضمن مسح اجتماعي قامت به البلدية بالتعاون مع المجتمع الأهلي.
وأعلن مشنتف اثناء اللقاء، عن “الحملة المجانية لفحوصات لـPCR بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الاميركية LAU ستجرى غداً الخميس.
وتستهدف أصحاب محال وعاملين في مراكز تجارية في البلدة من ملاحم، حلاقين، سوبر ماركت وافران، ضمن الخطة الوقائية التي اعتمدتها البلدية لضمان سلامة الأهالي”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رئيس بلدية عبرا تسلم 300 قسيمة شرائية وفحوصات PCR في المحال التجارية الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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