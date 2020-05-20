لبنان | رئيس بلدية عبرا تسلم 300 قسيمة شرائية وفحوصات PCR في المحال التجارية الخميس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مايو 2020 04:23 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مايو 2020 04:23 مساءً - مشاركة

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وتوزع يومي الجمعة والسبت على عائلات تم اعتماد أسمائها ضمن مسح اجتماعي قامت به البلدية بالتعاون مع المجتمع الأهلي.

وأعلن مشنتف اثناء اللقاء، عن “الحملة المجانية لفحوصات لـPCR بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الاميركية LAU ستجرى غداً الخميس.

وتستهدف أصحاب محال وعاملين في مراكز تجارية في البلدة من ملاحم، حلاقين، سوبر ماركت وافران، ضمن الخطة الوقائية التي اعتمدتها البلدية لضمان سلامة الأهالي”.