كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مايو 2020 04:23 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأوضح الوزير حسن أن المذكرة تهدف لعدم التضارب في إعلام الجمهور حول الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد طالبا من جميع المعنيين الالتزام بالمذكرة تحت طائلة المسؤولية”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مذكرة لوزير الصحة العامة بحصر الاعلان عن الإصابات بفيروس كورونا بالوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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