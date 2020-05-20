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واعترفا أنهما اجتازا الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ 19/ 5/ 2020 عبر السياج التقني – قرب بلدة يارون.
وقد أوقفا من قبل جنود إسرائيليين الذين عمدوا إلى إجبارهم على العودة إلى الأراضي اللبنانية بتاريخ 20/ 5/ 2020، خلافا للإجراءات العملانية المعتمدة بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.
كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة 4 سودانيين آخرين في منطقة علما الشعب – وادي حامول، كانوا بصدد التحضير للدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص .
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | توقيف سودانيين جنوبا اثنان اعترفا باجتياز الاراضي الفلسطينية المحتلة وآخرون يحضرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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