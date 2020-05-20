لبنان | مدارس بدأت بالإقفال الفعلي.. ورابطة طلاب لبنان تطالب الوزارة بالتوضيح

نقل موقع mtv عن الرئاسة العامة لجمعيّة راهبات العائلة المقدّسة المارونيّات أنها توجّهت بكتاب إلى أولياء أمور تلاميذ مدرسة مار الياس في بحمدون، تُعلمهم فيه بقرار إقفال المدرسة نهائياً نتيجة العجز عن تأمين رواتب وأجور المعلّمين والموظّفين والإداريين نتيجة الوضع الإقتصادي المتدهور خصوصاً بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

وكانت الرئاسة الإقليميّة لراهبات السالزيان في الشرق الأوسط قد أرسلت بدورها كتاباً إلى الأهل تُعلمهم فيه بقرار الإقفال و”التخلّي عن التعليم الأكاديمي” في مدرسة “دون بوسكو”، واعدةً الجميع بأن تكون “مدرسةً من نوع آخر”.

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رابطة طلاب لبنان تطالب بالتوضيح

طالبت “رابطة طلاب لبنان” وزارة التربية والتعليم العالي بـ”توضيح سبب هذا الإختلاف والتخبط الكبير الذي يحصل في قراراتها”. وسألت:

“إلى متى مصير الطلبات الحرة سيظل مجهولا غير معلن عن الحلول في هذا الخصوص؟ماذا عن الصفوف المتبقية؟ ما هي سبل السماح للمدارس بإجراء امتحانات للطلاب في ظل جائحة كورونا التي غير معروف إلى متى وإلى أين ستتجه الأمور الصحية في البلاد، ما هي الآلية؟ ما هي التدابير والمعايير؟ لا أحد يعلم. ماذا عن طلاب الشهادات المهنية؟ لماذا لم يتم توضيح مصيرهم في آخر مؤتمر لوزير التربية إلا بعد حين؟”.

وطلبت “التوضيح الفوري والعلني والشفاف عن المصير التربوي للطلاب الذين لم يعد في استطاعتهم تحمل ضغط نفسي أكثر من ذلك”.