لبنان | تخلية سبيل مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مايو 2020 04:23 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما وافق على تخلية الموظف السابق في المركزي وسام سويدان بكفالة ١٠٠ مليون ليرة. واحيل الملف على النائب العام المالي القاضي علي إبرهيم لابداء الرأي بالموافقة على قرار أبو سمرا أو إستئنافه

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