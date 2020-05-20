كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وسوف “يؤدي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السادسة والربع صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم في وسط بيروت مع مراعاة الإجراءات الطبية التي اعلن عنها في بيانات سابقة. وسيعتذر المفتي دريان عن تقبل التهاني بالعيد”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.