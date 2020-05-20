لبنان | عكر: لا نقبل الاعتداء على كرامة أي مواطن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وفي تغريدة ثانية، قالت: “الأخبار التي يتم تداولها حينا حول تعيين محافظ بيروت وأحيانا حول مواضيع أخرى لا قيمة لها، وتعبر عن نفسية مروجيها. معيب ونحن في هذه الأزمة المصيرية، أن تكون العقول والألسنة مشغولة بشائعات سخيفة. “أغفر لهم يا أبتاه…”.

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