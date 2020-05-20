لبنان | 7 إصابات جديدة بكورونا رفعت العدد الى 961 حالة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك سجلت وزارة الصحة العامة 7 حالات كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي الى 961 اصابة.

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