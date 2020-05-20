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ولفت التقرير الى انه تم امس اجراء فحوصات PCR لـ 59 شخصا من المخالطين مباشرة مع الإصابات، ومن الأشخاص المحجورين القادمين من خارج لبنان، وبعض منسقي الدوائر وعمال السوبرماركت والملاحم ومحلات بيع الخضار.
واعلنت اللجنة انها تتابع الأشخاص الذين أجريت لهم الفحوصات، للتأكد من التزامهم الحجر المنزلي ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم التزام الحجر لما فيه مصلحة الجميع”، متمنية على “أهالي برجا بشكل عام الإلتزام بقرار التعبئة العامة لما فيه مصلحة الجميع”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية برجا: نتائح فحوصات الـ 48 شخصاً سلبية وننتظر نتائج 59 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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