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ومن المقرر، وصول ست رحلات اليوم الى المطار، ثلاث منها من المملكة العربية السعودية، بحيث تصل عند الثانية من بعد الظهر رحلة من الرياض، ثم من جدة عند الثالثة، تليها رحلة من الدمام عند الرابعة.
كذلك ستصل مساء اليوم رحلات من العاصمة الفرنسية- باريس عند السادسة، ومن ابو ظبي عند التاسعة، والرحلة الاخيرة ستكون من دبي عند العاشرة مساء.
اشارة إلى أن رحلات اليوم ستقل المسافرين الذين أجروا فحوصات PCR قبل توجههم الى لبنان، على ان تتخذ الإجراءات والتدابير المتبعة من قبل الطاقم الطبي التابع لوزارة الصحة العامة والاجهزة المعنية في المطار.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ستّ رحلات لـ”الميدل إيست” اليوم تعيد لبنانيين من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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