لبنان | الطيران الحربيّ الإسرائيلي يُحلّق في أجواء المتن على علو متوسّط

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مايو 2020 11:22 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك الطيران الحربيّ الإسرائيلي يُحلّق في هذه الأثناء في أجواء المتن على علو متوسّط

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