لبنان | الوزير حسن أحال قراراً للبدء بدفع مستحقات تجاوزات الأسقف المالية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مايو 2020 11:22 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وللغرض تشكلت لجان مختصة في كل المحافظات للتسريع بالتدقيق بالفواتير خلال يوم عمل واحد وتحويلها إلى وزارة المالية.

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