لبنان | القاضي ابراهيم يأمر بتوقيف نائب نقيب الصرافين

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وأعطى القاضي إبراهيم إشارة الى مفرزة الضاحية القضائية بإقفال محلات “و.المصري” بالشمع الأحمر ،كما أقفلت دورية من الشرطة القضائية محل “صرافة المصري” في منطقة التل في طرابلس بالشمع الأحمر.

إشارة الى أن نقيب الصرافين محمود مراد لا يزال قيد التوقيف منذ السابع من أيار الجاري مع عدد كبير من الصرافين ناهز الأربعين من مختلف المناطق على خلفية التلاعب بسعر صرف الدولار وتحقيق أرباح طائلة.