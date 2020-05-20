لبنان | بالفيديو: عناصر من الجيش اللبناني تعتدي بالضرب على طبيب الطوارئ في مستشفى “دار الشفاء”

وفي التفاصيل فإنه عند الساعة السابعة من مساء أمس تعرض الدكتور لؤي شلبي إلى اعتداء من قبل عناصر الجيش اللبناني وذلك خلال قيامه بواجبه الطبي، حيث كان يعاين المريض عبد الله هرموش المصاب بطلق ناري، اذ أراد الدكتور إتمام عملية تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، في حين طلب عناصر الجيش التحقيق معه على الرغم من حالته الحرجة، وعندما حاول الطبيب منعهم انهال أربعة عناصر من الجيش بالضرب المباشر عليه، على الرغم من تعريفه عن نفسه أكثر من مرة بانه طبيب الطوارئ.