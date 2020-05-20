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وفي التفاصيل فإنه عند الساعة السابعة من مساء أمس تعرض الدكتور لؤي شلبي إلى اعتداء من قبل عناصر الجيش اللبناني وذلك خلال قيامه بواجبه الطبي، حيث كان يعاين المريض عبد الله هرموش المصاب بطلق ناري، اذ أراد الدكتور إتمام عملية تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، في حين طلب عناصر الجيش التحقيق معه على الرغم من حالته الحرجة، وعندما حاول الطبيب منعهم انهال أربعة عناصر من الجيش بالضرب المباشر عليه، على الرغم من تعريفه عن نفسه أكثر من مرة بانه طبيب الطوارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: عناصر من الجيش اللبناني تعتدي بالضرب على طبيب الطوارئ في مستشفى “دار الشفاء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.