لبنان | قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق اجساماً غريبة في خراج ميس الجبل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مايو 2020 01:19 صباحاً - في مايو 20, 2020 مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما وسمع رشاقات نارية من اسلحة متوسطة وخفيفة من الموقع المذكور .

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