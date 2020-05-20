كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مايو 2020 01:19 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقد عمد أقارب القتيل إلى اضرام النيران في سيارة ورشق المنازل بالحجارة ومحاولة احراقها. وحضرت قوة من فوج التدخل السادس في الجيش اللبناني إلى منطقة الفاعور وتعمل على فض الاشكال والانتشار بين الأحياء لضبط الوضع المتوتر وتعمل على ملاحقة مطلقي النار.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مقتل شاب وسقوط جرحى باشكال بين أفراد من عائلتين في بلدة الفاعور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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