لبنان | الجيش: إشكال عائلي تخلله اطلاق نار كثيف في حي الشراونة بعلبك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك انه ” بتاريخه، تطور خلاف عائلي سابق بين عائلتين في حي الشراونة- بعلبك بسبب أفضلية مرور، ما أدى إلى تبادل لإطلاق نار كثيف في الهواء من أسلحة خفيفة وقذائف آر بي جي. وعلى الفور تدخلت وحدات من الجيش وعمدت إلى تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية لإعادة الوضع إلى طبيعته. وتجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص”

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