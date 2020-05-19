كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما اقتحم اخرون محطة دير نبوح وهناك محاولة لاقتحام معمل دير عمار.فيما لا يزال اوتوستراد البداوي مقطوعا بالاتجاهين احتجاجا.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اقتحام مبنى شركة “كهرباء قاديشا” في طرابلس من قبل محتجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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