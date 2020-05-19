لبنان | تقرير غرفة العمليات الوطنية حول آخر مستجدات اننتشار فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:22 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي: – بيروت 161 إصابة

– المتن 158 إصابة

– كسروان 88 إصابة

– بعبدا 84 إصابة

– بشري 73 إصابة

– عكار 62 إصابة

– جبيل 52 إصابة

– زغرتا 46 إصابة

– الشوف 29 إصابة

– صور 26

– عاليه 25 إصابة

– البترون 23 إصابة

– المنية الضنية 20

– طرابلس 20 إصابة

– زحلة 18

– بعلبك 16 إصابة

– صيدا وضواحيها 15 إصابة

– الكورة 10

– النبطية 8 إصابة

– جزين 5 إصابة

– مرجعيون 5 إصابة

– بنت جبيل 4 إصابة

– البقاع الغربي 2 إصابة

– راشيا 2 إصابة

– الهرمل 1 إصابة

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