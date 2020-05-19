لبنان | مصلحة الابحاث الزراعية: احتمال حدوث حرائق ضئيل نسبياً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:22 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أن “درجات الحرارة القصوى التي سجلت اليوم هي: القاع 38 – تل عمارة – رياق 36 – صور 36 – الفنار 39 – زغرتا 41 – العبدة 37 – حاصبيا 40 – عجلتون 35 – بعقلين 36 – زحلة 36. كما افادت أن “احتمال حدوث حرائق ضئيل نسبيا لأن الاعشاب البرية وهي المسبب الرئيسي للحرائق لا تزال خضراء ولم تصبح يابسة بالكامل”.

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