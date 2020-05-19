لبنان | كهرباء لبنان: لهذه الاسباب تراجعت التغذية

بناء عليه، تراجعت التغذية بالتيار الكهربائي الى حدودها الدنيا وازدادت ساعات التقنين في جميع المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية، خصوصا وأن هذا الوضع ترافق مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة التي تجاوزت معدلاتها الموسمية، مما رفع الطلب على الطاقة بشكل كبير.

وبعد ظهر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 19/5/2020، تبلغت المؤسسة عبر المديرية العامة للنفط برفع الحجز المالي عن الشحنتين المذكورتين، بما يسمح بالمباشرة بعملية تفريغ حمولتهما، وتاليا بعودة التغذية الكهربائية تدريجيا الى ما كانت عليه.

إن مؤسسة كهرباء لبنان، اذ تعتذر من المواطنين عن هذا الوضع الخارج عن إرادتها، ستعلمهم بأي مستجدات في هذا الشأن”.