احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
بناء عليه، تراجعت التغذية بالتيار الكهربائي الى حدودها الدنيا وازدادت ساعات التقنين في جميع المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية، خصوصا وأن هذا الوضع ترافق مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة التي تجاوزت معدلاتها الموسمية، مما رفع الطلب على الطاقة بشكل كبير.
وبعد ظهر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 19/5/2020، تبلغت المؤسسة عبر المديرية العامة للنفط برفع الحجز المالي عن الشحنتين المذكورتين، بما يسمح بالمباشرة بعملية تفريغ حمولتهما، وتاليا بعودة التغذية الكهربائية تدريجيا الى ما كانت عليه.
إن مؤسسة كهرباء لبنان، اذ تعتذر من المواطنين عن هذا الوضع الخارج عن إرادتها، ستعلمهم بأي مستجدات في هذا الشأن”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | كهرباء لبنان: لهذه الاسباب تراجعت التغذية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.