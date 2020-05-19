كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكانت وزارة السياحة أعلنت في بيان، أنّه وبعد مطالبة نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحيه الخصوصيه في لبنان ، ومراجعات عدّة للنقيب محمد دقدوق للوزارة بشأن استثناء السيارات المعدّة للتاجير من القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات حول سير السيارات حسب أرقام اللوحات (مفرد – مزدوج)، تمّ التواصل بين وزيري السياحة البروفسور رمزي المشرفية والداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، والإتفاق على استثناء السيارات المعدّة للتأجير (ذات اللوحات الخضراء القانونيّة) من القرار المذكور أعلاه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير الداخلية ينفي بيان وزارة السياحة عن السيارات المستأجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.