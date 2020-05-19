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وكان وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب قد أعلن في تصريحٍ له قبل يومين، أنه ” اقترح إلغاء دورة عام 2020 لإمتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وفق ضوابط محددة وإستكمال العام الدراسي”.
وأعلن أيضاً عن تأجيل فتح المدارس والمراكز المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة حتى تاريخ فتح المدارس الذي تحدده وزارة التربية والتعليم العالي”.
ووأكد الوزير على “إكمال العام الدراسي عن بعد في كل الصفوف المهني والجامعي وكل كلية تعلن موعد التوقف عن التدريس”، مشيرًا إلى أنه “سيتم ترفيع التلامذة إلى الصفوف العليا بعد انتهاء التعليم عن بعد”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مجلس الوزراء يوافق على طلب وزير التربية إلغاء الشهادات الثانوية لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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