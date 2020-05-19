لبنان | حالتان جديدتان وشفاء 24 في عكار… و60 فحص PCR في صيدا القديمة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك – حالات ايجابية: 34 – حالات جديدة:2 – حالات الشفاء: 24 توازياً، باشر مستشفى صيدا الحكومي الجامعي في صيدا القديمة في حملة هي الأولى من نوعها لإجراء فحوص PCR في المدينة القديمة وفي اطار الفحوص العشوائية الإستباقية التي تجريها وزارة الصحة مجانا في مختلف المناطق.

وأجرى فريق من ممرضي المستشفى، على مدى 3 ساعات فحوص PCR لحوالى 60 شخصا من قاطني المدينة القديمة. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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