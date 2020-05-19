لبنان | وزارة السياحة: استثناء مكاتب تأجير السيارات من قرار المفرد والمزدوج

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأعلنت وزارة السياحة في بيان “أنه وبعد مطالبة نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية الخصوصية في لبنان، ومراجعات عدة للنقيب محمد دقدوق للوزارة بشأن استثناء السيارات المعدة للتأجير من القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات حول سير السيارات حسب أرقام اللوحات (مفرد – مزدوج)، تم التواصل بين وزيري السياحة البروفسور رمزي المشرفية والداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، والإتفاق على استثناء السيارات المعدة للتأجير (ذات اللوحات الخضر القانونية) من القرار المذكور أعلاه”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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