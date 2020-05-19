لبنان | مداهمة لأمن الدولة في الضاحية الجنوبية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك حيث تبين انه يقوم بتعبئة مواد التعقيم من نوع Alcoplus + غير مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، وتمت مصادرة المضبوطات واغلاق الشركة لحين تسوية امورها الادارية.

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