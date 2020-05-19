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كما أرسل كتابا الى وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، تمنى فيه “رفع جهوزية المديرية العامة للدفاع المدني، والتعميم على البلديات بضرورة إتمام التحضيرات التجهيزات لمواجهة أي تطور في هذا المجال”.
وأعلنت وزارة الزراعة “إستنفار حراس الأحراج لرصد ومتابعة أي حريق، وتشكيل خلية أزمة في الوزارة لمتابعة أي طارئ على هذا الصعيد”.
ودعت المواطنين الى “الإبلاغ عن أي حريق على الرقم الساخن 81964621 على مدار الساعة”، وتمنت على الجميع “التحلي بالمسؤولية الوطنية للحفاظ على الثروة الطبيعية والحرجية في لبنان”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير الزراعة وجه كتابين الى وزيري الدفاع والداخلية استنفاراً لمواجهة أي حريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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