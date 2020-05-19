لبنان | يمين بحثت مع القنصلية الأثيوبية في تنظيم العودة الطوعية للعمال إلى بلدهم

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وتم خلال الاجتماع البحث في كيفية تنظيم العمالة في لبنان، وكذلك في العودة الطوعية للعمال والعاملات من التابعية الأثيوبية إلى بلدهم.
واستعرضت الوزيرة يمين “المشاكل التي يعاني منها العمال الأجانب نتيجة الأوضاع التي استجدت في لبنان بفعل الإجراءات التي فرضها فيروس كورونا”، مشددة على “ضرورة التنسيق مع الوزارة حرصاً منها على نيل جميع العمال والعاملات على حقوقهم”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.