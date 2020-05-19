لبنان | يمين بحثت مع القنصلية الأثيوبية في تنظيم العودة الطوعية للعمال إلى بلدهم

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وتم خلال الاجتماع البحث في كيفية تنظيم العمالة في لبنان، وكذلك في العودة الطوعية للعمال والعاملات من التابعية الأثيوبية إلى بلدهم.

واستعرضت الوزيرة يمين “المشاكل التي يعاني منها العمال الأجانب نتيجة الأوضاع التي استجدت في لبنان بفعل الإجراءات التي فرضها فيروس كورونا”، مشددة على “ضرورة التنسيق مع الوزارة حرصاً منها على نيل جميع العمال والعاملات على حقوقهم”.