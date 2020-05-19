لبنان | قنصل لبنان في سيدني: طائرة قطرية تقلّ لبنانيين غادرت أستراليا

وأعلن قنصل لبنان العام في سيدني شربل معكرون مغادرة طائرة قطرية استراليا مساء امس تقل عددا من اللبنانيين الذين كانوا في زيارة الى أستراليا او الطلاب الذين يرغبون بالعودة الى لبنان، موضحا أن “الطائرة تقل لبنانيين من مختلف الولايات الأسترالية”.

من جهة أخرى، أكد أن “القنصلية اللبنانية العامة في سيدني لا تزال تعمل وفقا لمواعيد محددة وذلك بحسب التعليمات الصحية الصادرة عن حكومة الولاية في سيدني”.