لبنان | قنصل لبنان في سيدني: طائرة قطرية تقلّ لبنانيين غادرت أستراليا

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وأعلن قنصل لبنان العام في سيدني شربل معكرون مغادرة طائرة قطرية استراليا مساء امس تقل عددا من اللبنانيين الذين كانوا في زيارة الى أستراليا او الطلاب الذين يرغبون بالعودة الى لبنان، موضحا أن “الطائرة تقل لبنانيين من مختلف الولايات الأسترالية”.
من جهة أخرى، أكد أن “القنصلية اللبنانية العامة في سيدني لا تزال تعمل وفقا لمواعيد محددة وذلك بحسب التعليمات الصحية الصادرة عن حكومة الولاية في سيدني”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.